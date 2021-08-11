Москва, , 12:26 — REGNUM Ситуация накануне выборов в Госдуму 2021 года для «Единой России» выглядит достаточно благоприятной. Об этом 11 августа заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на телеканале «Россия 24».

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Действительно, выборы одномандатников — так, как они в России происходят, — это элемент страховки более скромных результатов партии власти, если они случаются по партийным спискам. Всё-таки, несмотря на снижение рейтингов той же «Единой России», не было существенного повышения рейтингов оппозиционных партий. А это значит, что по округам достаточно легко большинство кандидатов выигрывает», — заявил Виноградов.

«У всех оппозиционных партий это не вызывало давно большого сопротивления. Буквально только сегодня «Партия Роста» предложила в два тура эти выборы проводить, но непонятно, будет ли это решение принято», — указал он.