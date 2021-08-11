Москва, 11 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Ситуация накануне выборов в Госдуму 2021 года для «Единой России» выглядит достаточно благоприятной. Об этом 11 августа заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Действительно, выборы одномандатников — так, как они в России происходят, — это элемент страховки более скромных результатов партии власти, если они случаются по партийным спискам. Всё-таки, несмотря на снижение рейтингов той же «Единой России», не было существенного повышения рейтингов оппозиционных партий. А это значит, что по округам достаточно легко большинство кандидатов выигрывает», — заявил Виноградов.

«У всех оппозиционных партий это не вызывало давно большого сопротивления. Буквально только сегодня «Партия Роста» предложила в два тура эти выборы проводить, но непонятно, будет ли это решение принято», — указал он.