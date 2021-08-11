Москва, 11 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Применение искусственного интеллекта и интернета вещей позволит сделать таможенную систему более качественной и удобной для людей. Уверенность в этом 11 августа в ходе встречи с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимиром Булавиным высказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Ctu.customs.ru На таможне

Глава ФТС доложил премьер-министру об итогах работы службы в первом полугодии 2021 года, о результатах реформирования службы, в том числе, перевод таможенного декларирования в электронный формат.

«В прошлом году мы закончили широкомасштабное реформирование таможенной службы. Были созданы электронные таможни. 16 центров электронного декларирования, в которых сейчас сосредоточено всё декларационное оформление. Появились таможни фактического контроля и посты фактического контроля», — уточнил Булавин.

По его словам, задача на этот год перед сотрудниками ФТС стояла непростая — закончить этот переходный процесс и вывести таможенные органы на оптимальный режим работы. И, судя по результатам работы, с этой задачей справились.

В свою очередь Мишустин подчеркнул важность того, что «в условиях пандемии, когда закрывались границы, таможня продолжала работать качественно и эффективно».

«Эффективность [работы таможни] — это простота, скорость и удобство для людей. Как раз то, что на сегодняшний день показывает таможня за счёт цифровизации, автоматизации», — сказал российский премьер-министр.

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«Уверен, что и применение искусственного интеллекта, интернета вещей и всех технологий, о которых вы рассказали, поможет сделать таможенную систему ещё более качественной, современной и удобной для наших людей», — заключил Мишустин.

Он также добавил, что таможенная служба как один из основных поставщиков доходов государства играет важнейшую роль в формировании бюджета. По словам главы правительства, от эффективности работы ФТС зависит его сбалансированность.