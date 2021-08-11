Москва, 11 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Москве обнаружили брошенного новорождённого ребёнка, сообщили 11 августа в пресс-службе столичной прокуратуры.

Government of Alberta Новорожденный

По данным пресс-службы, около 2:00 11 августа в полицию обратился мужчина, рассказавший, что нашёл на остановке на Алтуфьевском шоссе новорождённого мальчика. Малыш доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, мальчик родился 4 августа 2021 года. Сообщивший о его находке мужчина — родной дед. Также установлены личность и место жительства матери ребёнка.