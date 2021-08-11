Белгород, 11 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Капсулы с сильнодействующим веществом обнаружили в посылке из Казахстана сотрудники Белгородской таможни. Средство для похудения заказала жительница Белгорода, сообщили ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе ведомства.

(сс) freestocks.org Посылка от незнакомца

В международной посылке находилось 360 капсул, содержащих сибутрамин. Экспертиза установила, что общая масса сильнодействующего вещества превысила 110 граммов. При получении посылки была задержана жительница Белгорода.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о контрабанде сильнодействующего вещества.