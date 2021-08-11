Курган, 11 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 11 августа подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 40 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 129 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 11 августа выявлено 27 325 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 11 августа вылечились 24 479 человек, скончались 530 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).