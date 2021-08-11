Канберра, 11 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Компания Genesis представила на авторынке Австралии новый внедорожник GV70 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Genesis Genesis GV70

Дилеры в Австралии уже приступили к приему заказов на модель. Стоимость новинки составляет от 66 400 австралийских долларов (3,596 млн рублей) за модель с задним приводом и 68 786 австралийских долларов (3,726 млн рублей) за полноприводную версию.

Дизельный GV70 продается по цене от 71 676 австралийских долларов (3,882 млн рублей), а версия с 3,5-литровым стоит от 83 276 австралийских долларов (4,517 млн рублей).

Моторная линейка GV70 содержит три агрегата. В качестве базового идёт бензиновый мотор V4 с турбонаддувом объёмом 2,5 л мощностью 300 л. с. и 422 Нм. В качестве трансмиссии для него предусмотрен 8-ступенчатый «автомат». Модель получила систему заднего привода, а полный привод доступен в качестве дополнительной опции.

Ещё один мотор — это шестицилиндровый агрегат с двойным турбонаддувом на 3,5 л с отдачей 374 л. с. и 530 Нм крутящего момента. Данная версия GV70 оснащается полным приводом и электромеханическим дифференциалом повышенного трения сзади.

Кроме того, представленная модель также продается с 2,2-литровым дизельным мотором с турбонаддувом производительностью 206 л. с. и 440 Нм крутящего момента.

Ранее компания Genesis представила новый среднеразмерный седан G80 Sport.

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