Кызыл, 11 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2021 года в Туве сложилась благоприятная демографическая ситуация: родилось населения больше, чем умерло. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, естественный прирост составил 1 876 человек.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Дети

Всего на свет появились 3209 малышей. Ушли из жизни 1333 человека. По сравнению с предыдущим годом, рождаемость выросла на 9,8%, смертность снизилась на 0,1%.

В целом в январе-июне 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рождаемость в России снизилась на 0,4%, а по регионам Сибирского федерального округа — на 0,1%. Смертность по стране выросла на 16,2%, в регионах Сибири — на 14,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2021 года в Туве отмечен существенный рост смертности среди младенцев первого года жизни (на 37,5%). Это 22 случая против 15 случаев за первую половину 2020 года.

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