Мелитополь, 21 марта, 2024, 18:04 — ИА Регнум. В общину православных молокан села Астраханка Мелитопольского района Запорожской области 21 марта доставили гуманитарную помощь, собранную единоверцами из Ставропольского края: мука, масло, картофель и другиепродукты питания, передаёт корреспондент ИА Регнум. Сопровождали груз двое граждан Турции — этнограф, писатель и президент культурной ассоциации провинции Карс Ведат Акчайоз и журналист Акай Дюпрем.

ИА Регнум

Акчайоз сам молоканин и более 20 лет занимается изучением культурного наследия этой ветви христианства и объединения молокан живущих в разных уголках земного шара.

«Мне 70 лет, но внутри меня есть десятилетний ребёнок. Я прислушиваюсь к его голосу, и потому я здесь. Наше дело не политическое, наше дело гуманитарного, человеческого характера», — объяснил он корреспонденту ИА Регнум.

ИА Регнум

Некогда одна из крупнейших общин молокан Новороссии переживает не лучшие годы. Активных членов общины осталось чуть более десятка, хотя в самой Астраханке почти половина населения имеет в своем роду молокан. Согласно одной из версий, само название связано с рекой Молочной в Мелитопольском уезде, куда ссылали представителей «особо вредной ереси», какой она считалась в Российской Империи до начала XIX века. Молоканами были русские переселенцы, осевшие в ныне турецкой провинцаа Карса. «Русский период» истории этого края неразрывно связан и с историей живших здесь 18 тысяч молокан.

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В настоящее время общины молокан сохранились кроме России в Турции, США, Канаде, Чили, Новой Зеландии и северо-восточном Китае (Маньчжурии).

Само движение является ответвлением от духоборов (особая этноконфессиональная группа русских). В отличие от духоборов, молокане не только признают Библию, но и требуют от своих членов следовать ей. Библию молокане ассоциируют с «духовным млеком», которым «окормляется» человеческая душа.