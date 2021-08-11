Ярославль, 11 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Ярославской области на конкурс по определению авиаперевозчика для «Скорой помощи» никто не заявился. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Http://minzdrav.permkrai.ru Вертолёт для службы санавиации

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославской области был объявлен конкурс на определение перевозчика для санавиации. Заказчиком выступала Ярославская областная станция скорой медицинской помощи. Цена контракта составляла 24,96 миллиона рублей. Авиация должна была расположиться на аэродроме не далее, чем в 150 километрах от Ярославля.

Вечером 10 августа, в последний день приёма заявок для участия в конкурсе, на портале госзакупок разместили протокол о том, что ни одной заявки на аукцион так и не было подано.