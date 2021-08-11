Новосибирск, 11 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Следователи проводят проверку факта смерти восьмилетнего мальчика, который упал с велосипеда в садовом товариществе в Новосибирской области, в результате чего повредил артерию на ноге и скончался. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Велосипед

«Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 8-летнего ребенка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по предварительным данным следствия, 10 августа около 16:00 (12:00 мск) дети в возрасте шести и восьми лет катались на велосипедах на территории садового товарищества «Луч» в Коченевском районе. При этом восьмилетний мальчик потерял равновесие и упал, в результате чего получил проникающее ранение ноги с повреждением артерии.

«Второй ребенок побежал звать на помощь взрослых. Потерпевший скончался», — уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время выясняются причины и условия, которые способствовали трагическому инциденту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Тюмени воспитанник детского сада №25 вышел из младшей группы и потерялся на территории детского сада, после чего его обнаружила жительница города.