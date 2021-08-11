Черкесск, 11 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки скончались от осложнений, вызванных COVID-19, шесть жителей региона. Общее число случаев летального исхода от опасной инфекции достигло 359 человек, сообщили 11 августа в федеральном оперативном штабе.

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Всего в республике стали носителями коронавируса с начала пандемии стали 23 010 человек (+54 за последние сутки). Из них сумели справиться с болезнью 20 903 пациента, в том числе 27 — за прошедший день.

По данным регионального оперативного штаба на 10 августа в ковидных госпиталях Карачаево-Черкесии находились на лечении 722 пациента с коронавирусом. Всего в регионе в настоящее время насчитывается 1748 «активных» больных.