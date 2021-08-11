Чебоксары, 11 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Цивильском районе Чувашии мужчина осуждён за дезорганизацию деятельности следственного изолятора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления и республиканской прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Фигурантом уголовного дела стал 43-летний мужчина, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждения»).

Правоохранители установили, что утром 25 января 2021 года злоумышленник, этапированный из колонии в следственный изолятор в Цивильске, оторвал метровый плинтус и закрыл бумагой объективы видеокамер. Когда в камеру прибыл сотрудник СИЗО, он бросил в него плинтус, ударил и толкнул.

В ведомстве отмечают, что злоумышленник ранее восемь раз привлекался к уголовной ответственности, в том дважды — за убийство.

Суд признал мужчину виновным, назначив с учётом неотбытой части наказания 12 лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Цивильске осуждённый признан виновным в дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Следствием установлено, что он сломал челюсть другому заключённому, в штрафном изоляторе повредил камеру видеонаблюдения, а затем кинул мусорный бак в сотрудника УФСИН. Приговором суда ему 3,5 лет лишения свободы в строгого режима.