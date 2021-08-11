Саратов, 11 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Презентацию отчета об экологической безопасности за 2020 год провела 10 августа Балаковская АЭС (Саратовская область). Атомная станция, единственная из предприятий Балакова, которая ежегодно представляет свой экологический отчет, в этом году пошла дальше и впервые разместила видеопрезентацию на интернет-площадках. Как отмечается в предисловии к видеоролику на официальной страничке Балаковской АЭС в социальной сети ВКонтакте, ежегодный отчет содержит информацию обо всех экологических аспектах деятельности предприятия. «Никаких секретов — смотрите, обсуждайте, делитесь своим мнением, — обратились к пользователям соцсетей представители атомной станции. — Мы с благодарностью примем ваши отклики». В итоге за видеопрезентацией отчета следили одновременно более двух тысяч человек.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Балаковская АЭС

В восьмиминутном видеоролике, посвященном отчету, выступили эксперты, которые ответили на самые актуальные вопросы жителей Саратовской области о безопасности деятельности атомной станции.

Администрация Балаковской АЭС проводит непрерывную работу, связанную со снижением воздействия предприятия на окружающую среду, заявил начальник отдела охраны окружающей среды кандидат технических наук Станислав Рязанов. Он привел данные, согласно которым в течение последних двух десятилетий влияние АЭС на окружающую среду снижается, причемего показатели и ранее были ниже допустимых безопасных контрольных уровней. С 2003 года на АЭС действует программа экологического мониторинга и за время его действия не было выявлено ни одного нарушения, связанного с эксплуатацией станции.

Начальник отдела радиационной безопасности Балаковской АЭС, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Вадим Ковязин рассказал, что выбросы радиоактивных веществ на АЭС в 2020 году не превысили значений контрольных уровней. Отработавшее ядерное топливо с Балаковской атомной станции отправляется для переработки в город Железногорск Красноярского края. Переработанные радиоактивные отходы упаковываются в герметичные и надежные металлические контейнеры. Количество отработанных отходов на площадке АЭС неуклонно сокращается и в 2020 г. сократилось еще более чем на 400 куб. метров. Как отмечалось в ходе видеопрезентации, Балаковская АЭС — это открытое предприятие, не скрывающее от населения информации о своей деятельности. Любой желающий может ознакомиться с отчетом, который размещен на подсайте Балаковской АЭС на сайте концерна Росэнергоатом.

Как отметили в управлении информации и общественных связей Балаковской АЭС, природоохранной деятельностью на атомной станции занимаются все подразделения станции. На эти цели в 2020 году было направлено более 40 млн рублей, включая предотвращение загрязнения атмосферного воздуха и негативных изменений климата, охрану и рациональное использование водных ресурсов. Среди значимых проектов года — зарыбление водоема-охладителя АЭС.