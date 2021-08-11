Москва, 11 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Ретейлу вполне по плечу сбалансировать цену товара при переходе на экологичную упаковку или вовсе перейдя к продаже овощей и фруктов на развес, считает глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Упаковка чеснока

«Я много раз разговаривал с производителями различной продукции. Сети «накидывают» на их цену вовсе не пару процентов. Речь идет о десятках и сотнях. Поэтому сбалансировать цену товара при переходе на экологичную упаковку, при этом не беспокоя лишний раз кошелек покупателя — ретейлерам вполне по плечу. А уж если говорить об отказе от упаковки в пользу продажи овощей и фруктов «на развес» — тем более», — отметил Николаев в ТГ-канале.

По его мнению, покупателю нужен продукт как таковой, а упаковка — это лишь оружие в конкурентной борьбе ретейлеров за деньги клиента. Поэтому, делает он вывод, ограничивать продавцов и производителей надо.

«И здесь не обойтись одними призывами — нужны жесткие нормы и требования. Например, к объему упаковки по отношению к объему товара. Или запреты на использование тех или иных материалов для упаковки», — предлагает Николаев.

А то, что ретейлеры грозят повышением цен — это, на взгляд главы комитета, «шантаж чистой воды».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Российский экологический оператор (РЭО) призвал крупнейшие продуктовые сети избавиться от двух-трех слоев пластиковой упаковки овощей и фруктов, которая попадает на свалки, однако ретейлеры утверждают, что это сделает продукты дороже. Отказ от излишнего упаковочного материала может уменьшить его объемы на величину до 10%, отмечает куратор «мусорной реформы». Пластиковые поддоны и пленка почти не перерабатываются, указали там.