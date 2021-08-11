Улан-Удэ, 11 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Улан-Удэ определены пункты сбора населения в случае паводковой ситуации: школа №8 по ул. Толстихина, 2б и Бурятская гимназия № 29 по ул. Бабушкина, 16. Об этом было сказано на заседании оперативного штаба под руководством мэра города Игоря Шутенкова.

Администрация Улан-Удэ ulan-ude-info.ru Селенга в Улан-Удэ

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Отметим, что на сегодня, 11 августа, уровень воды на реке Селенга составляет 224 см, до выхода воды на пойму остаётся 6 см.

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«У нас подготовлены пункты временного размещения людей. Они на самый крайний случай. На Левобережье пункт сбора — школа № 8. Здесь будет организован временный сбор, сюда люди будут свозиться с тех точек, где началось подтопление. На улицах будут стоять автобусы по блок-схемам. Люди будут собираться в восьмой школе и развозиться по общежитиям педколледжей и других наших колледжей, детским лагерям», — прокомментировал мэр Шутенков.

Уточняется, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора в пунктах сбора для разъединения потоков людей предусмотрены отдельные вход и выход, установлены рециркуляторы, будет обеспечен масочный режим и т.д.

Первоочередными пунктами временного размещения для жителей определены общежития профессиональных образовательных организаций и ВУЗов — всего 13 пунктов на 1274 человека. По прибытии люди будут проходить «входной фильтр»: визуальный осмотр медработниками, тестирование на COVID — 19. В случае выявления симптомов инфекционного заболевания, человека незамедлительно будут госпитализировать.

Дополнительно заключены соглашения об оказании услуг временного размещения населения с гостиницами и хостелами. В резерве под пункты временного размещения находятся загородные оздоровительные лагеря: «Родник» и «Березка».