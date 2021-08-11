Москва, 11 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Площадь разлива нефтепродуктов в Чёрном море в районе Новороссийска оказалась больше, чем ранее заявил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом 11 августа заявили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Wxrw123.com Разлив нефти

«По расчётам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съёмки почти 80 кв. км», — сообщили в институте.

Ранее площадь разлива оценивалась КТК в 200 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, выброс нефтепродуктов в море произошёл 7 августа, при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала (Каспийского трубопроводного консорциума). Место разлива нефтепродуктов локализовано.

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