Москва, 11 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Почти две трети предпринимателей Москвы во время опроса заявили, что не смогли воспользоваться мерами поддержки города. Об этом 11 августа заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева на пресс-завтраке в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На долю тех, кто не смог получить финансовую или иную поддержку от Москвы пришлось 63% опрошенных.

«Как правило, основная причина — отсутствие их сферы в перечне пострадавших отраслей — это же показали и итоги прошлогоднего мониторинга», — сказала Минеева.