Саранск, 11 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 11 августа выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 634 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 47 человек, всего с начала пандемии выздоровели 21 554 жителя Мордовии. 432 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2648 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 10 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1296 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1884 человек.