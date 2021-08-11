Пекин, 11 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Компания BYD представит на авторынке Китая новый компактный электрический хэтчбек Dolphin 13 августа 2021 года. Об этом сообщает портал Autohome.

Autohome.com.cn Электрический хэтчбек BYD Dolphin

BYD Dolphin получил новый дизайн экстерьера, который отличает автомобиль от других моделей китайской компании. «Дельфин» отличается плавными линиями, которые гармонируют с острыми углами.

Отличительной особенностью Dolphin стал новый логотип и шильдик BYD. Длина модели составляет 4070 мм, ширина — 1770 мм, а высота — 1570 мм. При этом размер колёсной базы равен 2700 мм.

Над экстерьером нового BYD Dolphin работал Вольфанг Эггер, который до 2017 года работал дизайнером в компаниях: Alfa Romeo, Audi и Lamborghini.

Dolphin построен на «тележке» BYD e3.0. С места до 100 км/ч модель разгоняется за 2,9 с. При этом заряда батареи хватает на 1000 км пути.

Ранее автопроизводитель Great Wall представил в Китае серийный кроссовер Wey Latte, прототип которого был представлен весной текущего года.

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