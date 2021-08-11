Пермь, 11 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Бывший первый зампредседателя правительства Прикамья Роман Кокшаров подал в суд на краевое правительство. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

Судебный иск

Дело касается оспаривания нормативных правовых актов. Также административным ответчиком является Министерство юстиции РФ. Иск поступил в суд 23 июня. Предварительное заседание состоялось 9 августа. В очередной раз заседание пройдёт 20 августа. Судьёй является Роман Буланков.

Как сообщало ИА REGNUM, Кокшаров был осуждён на два года условно. Его обвиняли в незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также в превышении полномочий.