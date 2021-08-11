Кызыл, 11 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Туве по итогам первого полугодия 2021 года резко (на 75,5%) увеличилось число разводов. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, данные приведены в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Развод

Расторгли семейные отношения в текущем году 451 пара. На 1 000 браков приходилось 560 разводов.

Тогда как узами брака в Туве связали свои отношения 806 пар. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число заключённых браков увеличилось на 7,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе в январе — сентябре 2020 года было зарегистрировано более 70 тыс. браков. Это на 17,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

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