Лос-Анджелес, США, 11 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Американский актёр Стивен Лэнг заявил, что фанаты «Аватара» будут «очарованы» сиквелом фильма. Об этом сообщил портал ComicBook.

Цитата из к/ф «Аватар». реж Джеймс Кэмерон. 2009. США, Великобритания На планете Пандора

«Я с нетерпением жду премьеры, как и все остальные. Это были очень долгие съёмки — очень большая часть моей жизни», — добавил актёр. Добавим, что персонаж Стивена Лэнга погиб в первой части «Аватара» и пока неизвестно, как именно его вернут в сюжет истории.

Премьера продолжения «Аватара» должна состояться 16 декабря 2022 года. Также уже известна дата выхода «Аватара 3» — 20 декабря 2024 года.