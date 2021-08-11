Махачкала, 11 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Столицу Дагестана и один из крупнейших городов Турции — Стамбул связал авиарейс. Он будет выполняется турецкой авиакомпанией Pegasus Airlines. Первый вылет запланирован из Стамбула на 13 августа, сообщили в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

(сс) ThePixelman Самолет

Из столицы Дагестана обратный вылет состоится 14 августа. В расписании полетов указано, что время отправления из махачкалинского аэропорта — 02:40, прибытия в пункт назначения — 05:30.

Перелеты будут проводиться три раза в неделю. Авиаперевозчик использует для них самолеты Airbus A320, вместимость которых составляет 189 человек.

Напомним, регулярное авиасообщение между Махачкалой и Стамбулом было установлено весной 2016 года авиакомпанией Atlasglobal. Однако в ноябре 2018 года сообщение было закрыто из-за финансовых проблем у перевозчика.

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