Москва, 11 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. То, с какой скоростью средства жителей РФ будут возвращаться на банковские депозиты, зависит от ситуации на фондовом рынке России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ наблюдается резкий рост ставок по депозитам.

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«Я не думаю, что сейчас начнется массовое бегство средств в банки, — сказал Колганов. — Но, вероятно, какой-то прирост депозитов будет отмечаться. Ситуация отчасти будет зависеть от того, какое положение сложится на фондовом рынке. Потому что в 2020 году наблюдался массовый переток средств жителей РФ на фондовый рынок. Было открыто в общей сложности около 8 млн брокерских счетов. И вот в зависимости от того, насколько привлекательной покажется жителям РФ альтернатива в виде заработка на фондовом рынке, будет зависеть интенсивность возврата средств на депозитные счета».

Колганов подчеркнул, что в настоящее время по сравнению с тем, что было в 2020 году, рост российского фондового рынка замедлился.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, сильно ли вырастут в РФ ставки по депозитам.