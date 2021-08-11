Южно-Сахалинск, 11 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 11 августа потребовал отреставрировать выброшенный на побережье памятник космонавту Юрию Гагарину и найти ему достойное место в Невельске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Юрий Гагарин

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«Со стороны главы района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны. Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города», — распорядился Лимаренко.

Стела с барельефом Гагарина, которая была установлена на въезде в Невельск, пострадала при землетрясении в 2007 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на побережье реки Ловецкая в Невельском районе местные жители нашли разрушенный памятник Юрию Гагарину, который лежит среди обломков, песка и грязи.

«Очень жаль, что Юрий Алексеевич Гагарин — летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов лежит брошенным среди обломков бетона на берегу моря в Ловецке города Невельска», — цитирует местного жителя ИА «Сахалин и Курилы».