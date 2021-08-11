* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 11 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Сотни сотрудников сил безопасности Афганистана сдались боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 августа заявил член совета провинции Кундуз Амруддин Вали, сообщает газета The Dhaka Tribune.

ResoluteSupportMedia Участники террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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«Сотни солдат, полицейских и членов сил сопротивления сдались талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со всем военным снаряжением», — добавил он.

Вали сообщил, что боевикам сдались афганские солдаты, которые отступили на территорию аэропорта в провинции Кундуз после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в выходные захватили административный центр северной провинции.

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Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают захватывать столицы провинций Афганистана. Так, вечером 10 августа в этом списке оказался город Пули-Хумри, административный центр провинции Баглан. Кроме того, в тот же день боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили полный контроль над административным центром афганской провинции Фарах.

Ранее сообщалось о захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) административных центров шести афганских провинций.