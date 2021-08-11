Ульяновск, 11 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области подтверждено ещё 275 случаев заражения коронавирусом и зафиксированы очередные летальные исходы. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 11 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 68 578 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 275.

Выздоровели 63 473 пациента, из них за последние сутки победили болезнь 180 человек.

При этом в Ульяновской области умерли ещё семь пациентов с коронавирусом. Таким образом, COVID-19 официально стал причиной смерти 2074 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа на своей первой «прямой линии» врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в регионе ликвидирована проблема дефицита вакцин от COVID-19 и резко выросли темпы вакцинации. Пункты вакцинации перешли на двусменный режим работы.