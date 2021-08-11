Варшава, 11 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 11 августа опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 198 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки с диагнозом COVID-19 в стране скончались еще четыре человека.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 884 557 случаев заражения коронавирусом, количество умерших в стране с диагнозом COVID-19 достигло 75 289.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.