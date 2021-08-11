Астана, 11 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Казахстане начала улучшаться. Об этом 11 августа на заседании сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой.

Mos.ru В больнице

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«В республике в связи с выявлением «Дельта-штамма» в июле зарегистрирован подъём заболеваемости, но с начала августа отмечается замедление роста заболеваемости и стабилизация эпидситуации в городе Нур-Султан», — сказал Цой.

Он сообщил, что в ковидных госпиталях республики занято 54% мест, в реанимациях — 45%. Эксперты прогнозируют, что ситуация будет развиваться по «оптимистичному сценарию».

Стоит отметить, что в Казахстане, согласно последним данным, выявили 656 777 носителей коронавируса, из них 7657 — за последние сутки. В ковидных госпиталях поместили 30 181 пациента, в том числе 1808 находятся в тяжёлом состоянии.