Кэри, США, 11 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В популярной онлайн-игре Fortnite появился Супермен. Об этом сообщило издание PC Gamer.

Цитата из х/ф «Супермен». Реж. Ричард Доннер. 1978. США, Великобритания, Панама, Швейцария, Канада Супергерой

Как оказалось, доступ к облику Супермена смогут получить владельцы специального «боевого пропуска». Для этого им нужно будет путешествовать по игровой карте и собирать воспоминания известного супергероя.

Напомним, что сейчас в Fortnite проходит новый тематический сезон, посвящённый инопланетному вторжению. С его стартом в игре появились НЛО, оружие пришельцев и новые облики для персонажей.