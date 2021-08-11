Салехард, 11 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 277 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял также 280 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 августа коронавирусом заразились 49 677 человек, выздоровели 45 328 человек, скончались 1100 пациентов с COVID-19 (на 10 человек больше, чем днём ранее).