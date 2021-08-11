Вашингтон, 11 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Находящийся в тюрьме Джо Экзотик опасается, что его рак начал распространяться по всему организму. Об этом 11 августа пишет издание TMZ.

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По словам Джо Экзотика, с того момента, когда он рассказал о своём диагнозе, его ни разу не обследовали врачи. Бывшему владельцу частного зоопарка до сих пор не назначили лечение.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года звезда документального сериала «Король тигров» Джо Экзотик заявил, что у него рак простаты. Он просил помилования у президента США Джо Байдена для того, чтобы пройти курс лечения.