Карелия, 30 января, 2007, 17:31 — ИА Регнум. Морозная погода, установившаяся в Карелии во второй половине января, вызвала значительное повышение энергопотребления на территории региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО "Карельская энергосбытовая компания", в сравнении с началом месяца суммарное суточное потребление электричества увеличилось в республике на треть и составляет в среднем 26 236 МВт/ч.

При этом, энергетики отмечают не слишком высокую платежную дисциплину местных потребителей. Так, по предварительным данным за январь, энергопотребители Карелии оплатили всего 75% использованной электроэнергии, в связи с чем в компании высказали беспокойство за обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения региона в период зимних холодов.