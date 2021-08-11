Москва, 11 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Из-за пандемии каждый второй предприниматель Москвы не мог оплачивать аренду помещений. Об этом 11 августа сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева на пресс-завтраке в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Аренда помещения

По словам уполномоченной, пандемия коронавируса оставила след на всех сферах бизнеса, вследствие чего предприниматели не могли исполнять финансовые обязательства разного характера.

«На первом месте обязательства по договорам аренды — 47,7%, выплаты заработной платы и налогов с МРОТ — 36,4%, обязательства перед банками и лизинговыми компаниями — 20,5%», — сказала Минеева.