Москва, 11 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Российские банки едва ли будут форсировать рост ставок по депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что в августе 2021 года ставки по депозитам в крупных банках РФ выросли и возвратились к показателям, которые были до пандемии коронавируса.

401(K) 2012 Деньги в банке

«Помимо роста ключевой ставки ЦБ РФ, единственный фактор, который можно было бы привязать к росту ставок по депозитам, — это желание банков увеличить привлекаемые суммы, — сказал Колганов. — Это не значит, что они столкнулись с дефицитом ликвидности, но динамика притока средств могла замедлиться».

Рассуждая о том, как дальше будет развиваться ситуация с ростом ставок, экономист указал на неоднозначное положение дел.

«Банк России повышает ключевую ставку и прогнозирует, что инфляция к концу года замедлится и, соответственно, в 2022 году снизится, что, вероятно, повлечет за собой снижение ключевой ставки. Поэтому банки вряд ли в такой ситуации будут форсировать рост ставок по депозитам», — предположил Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доходность сберегательных продуктов достигла 5,3% годовых.