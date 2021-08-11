Москва, 11 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Москве обнаружено обезглавленное тело женщины с ножевыми ранениями, сообщили 11 августа в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Убийство +

По данным СК, женщину 1979 года рождения 10 августа нашли в квартире на Никулинской улице. Рядом с домом обнаружили тело её сожителя — мужчины 1974 года рождения. На нём были травмы, характерные для падения с высоты.

«Квартира, в которой проживали мужчина и женщина, была закрыта изнутри», — рассказали в главке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Мужчине назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.