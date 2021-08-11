Роли, США, 11 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Игроки Rocket League остались недовольны изменениями в правилах проведения случайных матчей. Об этом 11 августа сообщает издание PC Gamer.

YouTube Rocket League

Теперь игроки Rocket League будут получать штрафы и различные ограничения, если они более одного раза в день покидают случайный матч. Многие геймеры остались недовольны нововведением — по их словам, у пользователя должно быть право в любой момент выйти из игры без каких-либо негативных последствий.

Добавим, что в других популярных онлайн-видеоиграх уже давно существует аналогичная штрафная система. С её помощью разработчики борются с недобросовестными игроками.