Чита, 11 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 11 августа сохраняется напряженная паводковая обстановка. По данным ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие сутки на реке Чита у города Чита подъем продолжится, ожидается выход воды на пойму.

Дмитрий Плюхин ИА REGNUM Наводнение в Забайкалье. Промоина в дамбе близ села Смоленка

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Паводочная волна сместилась в среднее и нижнее течение. У села Шишкино и города Чита уровни воды повысились на 37−39 см. Поймы рек Аргунь у городского поселения Молоканка подтоплены на 2−42 см, у села Новоцурухайтуй — на 114 см, у села Аргунск — на 2 см, Шилка у села Кокуй — на 14 см, Онон у сел Оловянная и Нижний Цасучей — на 8−34 см, Хойто-Ага у села Хойто-Ага — на 18 см, Чита у сел Шишкино и Бургень — на 51−59 см, Олекма у села Средняя Олекма — на 4 см.

Вода на поймах в ближайшие сутки сохранится. В ближайшие двое суток ожидается подъем уровней воды на реках Амур на 20−35 см, Аргунь на 15−25 см, Шилка на 28−48 см, Ингода на 30 см, Чита на 35 см, Нерча на 35−43 см, Витим на 40 см.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения под затопление в Забайкалье попало более 13 тысяч человек в 48 населенных пунктах, пострадали 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков.

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