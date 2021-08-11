Вашингтон, 11 августа 2021, 11:54 — REGNUM Несмотря на сложнейшую ситуацию в Афганистане, еще есть основания надеяться на то, что не все потеряно и страна не попадет полностью в руки радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил старший научный сотрудник Брукингского института Майкл О’Хэнлон в статье, вышедшей 9 августа в The National Interest.
Эксперт напомнил, что с весны боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили уже десятки округов страны и шесть из 34 ее провинциальных столиц. Войск ни США, ни их партнеров по НАТО в настоящее время практически не осталось в стране. Исключение составляют нескольких сотен турецких и американских военнослужащих, охраняющих аэропорт, а также посольства ряда стран в столице страны Кабуле. На этом фоне актуален вопрос, окажется ли весь Афганистан, за исключением отдельных островков на севере, во власти исламистов.
Безусловно, продолжает он, раньше ситуация была ненамного лучше, и как бы ни стали развиваться события, США придется приложить много — даже больше чем прежде — сил, чтобы Афганистан вновь не стал прибежищем для боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По его словам, одним из возможных развитий событий может стать военный тупик, при котором боевики будут удерживать отдельные части страны, тогда как остальная территория Афганистана будет контролироваться официальным правительством. Для США такой вариант предпочтительней. При нем могут появиться условия для переговоров о разделении власти.
Для этого афганским властям необходимо будет выполнить ряд задач. Прежде всего, обеспечить безопасность Кабула и четырех крупных региональных центров, а также смириться с тем, что полностью предотвратить теракты будет невозможно. Затем необходимо понять, какие части афганских вооруженных сил наиболее боеспособны. Начать можно с сил специального назначения, а также основных армейских формирований. Их не стоит использовать в возвращении территорий, удержать которых будет невозможно. Напротив, их нужно направить на защиту ключевых городов и для проведения единичных контратак.
Кроме того, необходимо разработать совместный с США и НАТО план по финансированию армию, правоохранительных органов и ряда сражающихся против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вооруженных сил.
Нужно также найти место в регионе, где западные подрядчики смогут совместно с афганскими силами обеспечивать поддержку зарождающимся ВВС страны, которые необходимы для быстрого передвижения спецназа в район боестолкновений, а также для нанесения ударов по скоплению боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Афганские власти должны попросить Вашингтон послать своих военнослужащих частей специального названия для оказания помощи армейским подразделениям страны, а также использовать свои ВВС для обеспечения безопасности ключевых городов.
Наконец, Кабул должен разработать план — на крайний случай — по переселению, безопасному и гуманному, тех представителей пуштунского населения на севере и востоке, которые скрывают и поддерживают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и которого движение набирает себе добровольцев.