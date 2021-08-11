Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Несмотря на сложнейшую ситуацию в Афганистане, еще есть основания надеяться на то, что не все потеряно и страна не попадет полностью в руки радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил старший научный сотрудник Брукингского института Майкл О’Хэнлон в статье, вышедшей 9 августа в The National Interest.

Эксперт напомнил, что с весны боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили уже десятки округов страны и шесть из 34 ее провинциальных столиц. Войск ни США, ни их партнеров по НАТО в настоящее время практически не осталось в стране. Исключение составляют нескольких сотен турецких и американских военнослужащих, охраняющих аэропорт, а также посольства ряда стран в столице страны Кабуле. На этом фоне актуален вопрос, окажется ли весь Афганистан, за исключением отдельных островков на севере, во власти исламистов.

«Центральное разведывательное управление, кажется, так думает. В недавно слитом докладе из Лэнгли прямо говорится, что правительство президента Ашрафа Гани может рухнуть в течение этого года», — указал О’Хэнлон.

«Увы, из-за прискорбного решения президента Джо Байдена вывести оставшиеся около трех тысяч боевых сил США из Афганистана — и сделать быстро, уже в этом году — поставило под вопрос будущее страны», — добавил он.

Безусловно, продолжает он, раньше ситуация была ненамного лучше, и как бы ни стали развиваться события, США придется приложить много — даже больше чем прежде — сил, чтобы Афганистан вновь не стал прибежищем для боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Но еще не все потеряно. По крайней мере, шанс есть. Ни Центральное командование США, ни эксперты ЦРУ не знают всего до конца. В конечном счете, ЦРУ считало, что президент Сирии Башар аль-Асад продержится не больше нескольких месяцев после начала «арабской весны»; десять лет спустя он все еще президент. Это не столько критика ЦРУ, сколько указание на неотъемлемую неопределенность в оценке военно-политического риска», — продолжил эксперт.

По его словам, одним из возможных развитий событий может стать военный тупик, при котором боевики будут удерживать отдельные части страны, тогда как остальная территория Афганистана будет контролироваться официальным правительством. Для США такой вариант предпочтительней. При нем могут появиться условия для переговоров о разделении власти.

Для этого афганским властям необходимо будет выполнить ряд задач. Прежде всего, обеспечить безопасность Кабула и четырех крупных региональных центров, а также смириться с тем, что полностью предотвратить теракты будет невозможно. Затем необходимо понять, какие части афганских вооруженных сил наиболее боеспособны. Начать можно с сил специального назначения, а также основных армейских формирований. Их не стоит использовать в возвращении территорий, удержать которых будет невозможно. Напротив, их нужно направить на защиту ключевых городов и для проведения единичных контратак.

Кроме того, необходимо разработать совместный с США и НАТО план по финансированию армию, правоохранительных органов и ряда сражающихся против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вооруженных сил.

Нужно также найти место в регионе, где западные подрядчики смогут совместно с афганскими силами обеспечивать поддержку зарождающимся ВВС страны, которые необходимы для быстрого передвижения спецназа в район боестолкновений, а также для нанесения ударов по скоплению боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганские власти должны попросить Вашингтон послать своих военнослужащих частей специального названия для оказания помощи армейским подразделениям страны, а также использовать свои ВВС для обеспечения безопасности ключевых городов.

Наконец, Кабул должен разработать план — на крайний случай — по переселению, безопасному и гуманному, тех представителей пуштунского населения на севере и востоке, которые скрывают и поддерживают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и которого движение набирает себе добровольцев.

«Ясно, что ситуация в Афганистане плохая. По сути, страна находится в состоянии войны без каких-либо реальных надежд на успешный мирный процесс в ближайшее время, и эта война будет продолжать усугубляться, прежде чем ситуация станет лучше. Однако положение таково, и таковы же реалистичные варианты действия», — заключил он.