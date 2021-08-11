Кострома, 11 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Костромском государственном музее-заповеднике выставят уникальную икону 16-го века. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Http://kosmuseum.ru Фрагмент иконы 16 века

Икона «Георгий Победоносец» была найдена специалистами музея в заброшенном храме Сусанинского района Костромской области в 1969 году. Эксперты предположили, что предмет датируется 18-м веком и произвели укрепление верхнего слоя. В 2020 году икону отдали на реставрацию в Москву. Рентгеновское исследование показало, что под верхними слоями краски скрывается работа 16-го века.

Реставрацией предмета в рамках соглашения с костромским музеем занималась студентка московского университета Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ольга Козлова. На восстановление иконы ушёл год.

Осенью 2021 года икону вернут в Кострому, она будет выставлена в музее в рамках основной экспозиции. После этого памятник культуры будут изучать. Специалистам предстоит понять, как она попала в заброшенный храм и детально ознакомиться с традицией, в которой была написана икона.