Москва, 11 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей не связан с избирательной кампанией, заверил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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«Вопрос давно перезревший, и к ближайшим выборам все же не имеет никакого предметного отношения», — ответил критикам Нилов в ТГ-канале.

Парламентарий напомнил, что депутаты фракции ежегодно предлагают поправки к правительственному законопроекту о повышении МРОТ в рамках бюджетного процесса, в этом году законодатели решили внести инициативу заблаговременно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о существенном повышении МРОТ — до 20 тыс. рублей внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, предполагается, что реализация мер потребует 1,16 трлн рублей.

Вместе с тем, по данным Минтруда России, в 2022 году МРОТ планируется повысить на 6,4% и установить в сумме 13 617 рублей исходя из медианной зарплаты за 2020 год в размере 32 422 рублей.