Южно-Сахалинск, 11 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. На Сахалине за месяц более всего увеличились цены на гречку, свеклу, помидоры, картофель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в областной службе статистики.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Гречка

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За июль в регионе подорожало на 2,7% мясо индейки, печень говяжья — на 2,6%. Чуть менее увеличились цены на баранину на кости — на 1,7% и на окорочка куриные — на 1,2%.

Существенно подорожала гречка — сразу на 6,6%. Цены на манную крупу поднялись на 2,2%. Зато подешевело пшено — на 0,4%.

Свекла на Сахалине подорожала за июль на 16,1%. Помидоры и картофель также прибавили в цене — на 8,1% и 7,7% соответственно. Подорожали лук репчатый — на 7,3%, а также капуста белокочанная — на 6,6%. При этом сразу на 20,7% стали стоить дешевле огурцы. Морковь снизилась в цене на 0,6%.

Увеличились цены на муку — на 2%, на подсолнечное масло — на 1,5%. Сахар на Сахалине подорожал на 1,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке за прошедшую неделю, со 2 по 8 августа, упали оптовые цены на мороженую рыбу. Самое значительное снижение цены произошло на горбушу.