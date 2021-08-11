Томск, 11 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Томской области предупредило жителей региона о непогоде.

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Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, по данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа в регионе ожидаются кратковременные дожди. Также в Томской области прогнозируются грозы, возможен град.

При грозах сильные дожди, ливни. Ветер усилится до 15−17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Томской области предупредили о непогоде 11 августа.