Чебоксары, 11 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 79 случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В одном из ковидных стационаров Чувашии

По данным на 11 августа, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 30 129 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 79.

Вылечились 27 426 пациентов, из них за последние сутки — 69.

Также продолжает расти количество умерших: от COVID-19 скончались ещё девять человек, всего жертвами пандемии стали 1816 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в первом полугодии рождаемость снизилась на 2,1%, а смертность выросла на 11%.