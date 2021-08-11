Ярославль, 11 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославской области в две онкологические больницы поступят 26 новых аппаратов для диагностики и лечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Оборудование

Новая медицинская техника поступит благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который на территории региона реализует областное правительство. Большая часть оборудования будет приобретена в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В этом году финансирование увеличено, рассказал губернатор области Дмитрий Миронов.

«Оборудование обновит базу основных областных больниц, взрослой и детской, занимающихся диагностикой и лечением онкопатологий. В этом году финансирование проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» удвоено — до 1,1 млрд рублей. Это дает нам возможность укрепить материальную базу учреждений и продолжить развитие системы ранней диагностики онкозаболеваний», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В числе новой технике, которая поможет в борьбе с онкозаболеваниями, передвижной рентгеновский аппарат, фотомикроскоп, УЗИ-аппарат экспертного класса и бестеневая потолочная лампа для операционной.

Областная онкологическая больница получит 22 единицы техники, в том числе рентгеновский современный аппарат типа «С-дуга» стоимостью 13,5 млн рублей. Новая аппаратура позволит заменить устаревшие приборы.

«Главным приобретением этого года для нашей больницы станет компьютерный томограф. Также в планах закупка видеоэндоскопического комплекса, видеодуоденоскопа и гастроскопа, наркозно-дыхательного аппарата и других приборов, — рассказал главный врач областной клинической онкологической больницы Павел Нестеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле в рамках нацпроекта также ведётся строительство нового хирургического корпуса областной онкологической больницы. Его готовность сейчас составляет 66%, сообщили в правительстве Ярославской области.