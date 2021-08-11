Дмитрий Миронов: Финансирование борьбы с онкозаболеваниями удвоено
Ярославль, 11 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославской области в две онкологические больницы поступят 26 новых аппаратов для диагностики и лечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Новая медицинская техника поступит благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который на территории региона реализует областное правительство. Большая часть оборудования будет приобретена в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В этом году финансирование увеличено, рассказал губернатор области Дмитрий Миронов.
В числе новой технике, которая поможет в борьбе с онкозаболеваниями, передвижной рентгеновский аппарат, фотомикроскоп, УЗИ-аппарат экспертного класса и бестеневая потолочная лампа для операционной.
Областная онкологическая больница получит 22 единицы техники, в том числе рентгеновский современный аппарат типа «С-дуга» стоимостью 13,5 млн рублей. Новая аппаратура позволит заменить устаревшие приборы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле в рамках нацпроекта также ведётся строительство нового хирургического корпуса областной онкологической больницы. Его готовность сейчас составляет 66%, сообщили в правительстве Ярославской области.