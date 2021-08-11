Рига, 11 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Вопрос о строительстве палаточных лагерей для размещения нелегальных мигрантов, прибывающих на территорию Латвии из Белоруссии, рассматривает латвийское министерство внутренних дел. Об этом 11 августа сообщила глава МВД страны Мария Голубева в эфире Латвийского телевидения.

Мигрант

«В настоящее время прорабатываются возможности создания палаточных лагерей. Надеемся, что при сотрудничестве с Управлением по делам гражданства и миграции мы решим эти вопросы быстро», — сказала она.

Также глава МВД Латвии указала, что власти страны собираются соблюдать все касающиеся задержанных правила и требования.

«Мы не будем размещать несколько семей вместе, но мы также должны иметь в виду, что есть чрезвычайная ситуация, у нас ограничены время и ресурсы», — добавила Голубева.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа стало известно, что правительство Латвии приняло решение о ведении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на белорусско-латвийской границе.