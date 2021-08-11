Владивосток, 11 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Приморье разработчики искусственного интеллекта в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» могут получить до 20 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе краевого правительства.

Bitballoon.com Цифровая экономика

Читайте также: Калужане лидируют в разработке проекта Стратегии цифровой трансформации

Конкурс на получение грантов проводится среди малых предприятий. Средства предназначены на реализацию проектов по разработке, применению и коммерциализации решений в области искусственного интеллекта.

«Государственная поддержка будет предоставлена по результатам проведения четырех конкурсов «Старт-ИИ-1», «Старт-ИИ-2», «Развитие-ИИ», «Коммерциализация-ИИ». Размеры грантов составят от 4 до 20 млн рублей», — пояснили специалисты.

Оператором мероприятия является Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, Калужская область вошла в число лидеров в стране по разработке проекта Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.