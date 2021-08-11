Сеул, 11 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 261 380 человек. Об этом 11 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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По состоянию на 00:00 11 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 21 635 106 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 42,1%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 543 848 человек, а препаратом Pfizer — 9 034 666 человек, препаратом Janssen — 1 129 774 человека, Moderna — 926 818 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 168 265 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 8 062 980 человек.

За последние два дня (9 — 10 августа) в стране было зарегистрировано 4425 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 133 037 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на шесть человек, до 454 человек.