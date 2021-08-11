Обнинск, Калужская область, 11 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Калужской области 10 августа на 110 км автодороги М3 Украина в дорожно-транспортном происшествии пострадали девять человек: пять детей и четыре взрослых. Об этом 11 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Фото пресс-службы управления МВД России по Калужской области Место ДТП

По предварительным данным, авария произошла по вине 71-летнего водителя Nissan X-Trail. Поворачивая налево на регулируемом перекрестке, водитель не пропустил встречный микроавтобус Volkswagen Caravelle. После столкновения с микроавтобусом Nissan отбросило на стоявший на перекрестке Opel Zafira.

В результате ДТП у всех пострадавших обнаружены легкие травмы. Детей и взрослых внимательно осмотрели врачи. Госпитализация в хирургическое отделение больницы понадобилась 71-летнему мужчине. Подробные обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.